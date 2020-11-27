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ВООЗ заявляє, що немає доказів потрапляння COVID-19 в Європу через тварин

Женева, П'ятниця 27 листопада 2020 20:05
ВООЗ заявляє, що немає доказів потрапляння COVID-19 в Європу через тварин
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Немає доказів того, що коронавірус в Європу занесли тварини. Стверджувати про джерело вірусу на континенті можна буде тільки після досліджень в Китаї.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

"Ми повинні бути обережні зі спекуляціями. Дослідження показують, що люди можуть заражати коронавірусом норок, а норки можуть передавати коронавірус людині. Але немає жодних доказів, що тварини були причиною появи вірусу в Європі", - сказав Раян.

В останні місяці були зафіксовані випадки зараження норок коронавірусом в Данії, Польщі та Литві.

Сьогодні у ВООЗ також заявили, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавіруса в інших місцях.

Нагадаємо, раніше регіональний директор ВООЗ по Африці Мачидисо Моети заявила, що країни цього континенту тільки на третину підготовлені до кампанії з вакцинації від коронавірусу.

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