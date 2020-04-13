В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

По его словам, к тому времени коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее. Этот показатель является наибольшим числом ежедневных заражений за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, которые прибывают в страну из-за рубежа.