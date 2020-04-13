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В Китае снова начала расти заболеваемость коронавирусом

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 04:00
В Китае снова начала расти заболеваемость коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За последние сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения

В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что этот показатель является самым большим числом ежедневных инфекций за последние пять недель на фоне продолжающегося роста числа пациентов, прибывающих в страну из-за рубежа.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а число погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Напомним, во Франции от начала вспышки эпидемии коронавируса умерли 14 тысяч 393 человека, из них 310 больше - за последние сутки. В больницах 6 845 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Добавим, в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом скончались шестеро граждан Украины. Также за рубежом от коронавирусной инфекции лечится 171 украинец. Больше всего - в Италии, 121 гражданин.

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