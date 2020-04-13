У ВООЗ заявили, що спалахи коронавірусу триватимуть до винайдення вакцини

Коронавірус не зникне, допоки не буде винайдена і введена у широке користування вакцина. Про це сказав спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро, передає NBC-news.

За його словами, до того часу коронавірус повертатиметься час-від-часу невеликими спалахами.

"Ми не надто впевнені, що це буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідує людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка буде захищати нас", - сказав він.

Також Набарро підкреслив, що країнам варто розробити захисний механізм, який дозволяв би реагувати на нові випадки епідемії миттєво, швидко організовувати ізоляцію хворих, щоби зупинити розповсюдження інфекції.

"Кожній країні необхідно мати такий потенціал", - сказав представник ВООЗ.

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в материковому Китаї було зареєстровано 108 нових випадків захворювання коронавірусом порівняно з 99 днем раніше. Цей показник є найбільшим числом щоденних інфікувань за останні п'ять тижнів на тлі триваючого зростання числа пацієнтів, які прибувають в країну з-за кордону.