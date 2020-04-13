В ВОЗ заявили, что медицинские маски станут новой нормой жизни

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Представитель ВОЗ советует учиться жить в новой реальности

Использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования. Об этом в интервью ВВС заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

По его словам, такая защита станет жизненной необходимостью, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.

"Я уверен, что какая-то форма индивидуальной защиты станет нормой. Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", - заявил Набарро.

Ранее Набарро заявил, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Также в ВОЗ заявляли, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем медицинская маска. В организации отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

Напомним, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Украины рекомендовал ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски. Кроме того, в Офисе украинского президента заявили, что будут мониторить наличие масок в аптеках. Нарушителей пообещали штрафовать.