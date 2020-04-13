У ВООЗ заявили, що медичні маски стануть новою нормою життя

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Представник ВООЗ радить вчитися жити у новій реальності

Використання індивідуального захисту, зокрема, медичної маски, стане новою нормою існування. Про це в інтерв'ю ВВС заявив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

За його словами, такий захист стане життєвою необхідністю, адже поки що невідомо, коли буде винайдена вакцина від коронавірусу і як організм людини відреагує на лікування.

"Я впевнений, що якась форма індивідуального захисту стане нормою. Нам всім доведеться вчитися жити з новою реальністю", - заявив Набарро.

Раніше Набарро заявив, що коронавірус не зникне, поки не буде винайдена і введена в широке користування вакцина. Також у ВООЗ заявляли, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж медична маска. В організації наголосили, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної ради України рекомендував посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски. Крім того, у Офісі українського президента заявили, що будуть моніторити наявність масок у аптеках. Порушників пообіцяли карати штрафами.