В ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Украина готова к ослаблению некоторых карантинных мер. Однако необходимо следить, как ослабление мероприятий происходит в областях и районах.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

При этом он отметил, что на национальном уровне ослаблять карантин можно, однако есть регионы, в которых меры должны быть ужесточены.

"Вчера смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно - они отвечают за половину всех случаев... Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровыми, чем в Киеве", - отметил Хабихт.

По его словам, на сегодня важно, чтобы в регионах не было роста зараженных COVID-19.

Напомним, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

Кроме того, в рамках будущих изменений по карантину Украину поделят на четыре зоны.