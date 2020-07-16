Украину поделят на четыре зоны: детали будущих изменений по карантину

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

В каждой зоне будут действовать свои четкие критерии

В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны. В каждой из них будут определены четкие критерии по ограничениям.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Напомним, ранее Степанов в интервью РБК-Украина рассказал, что готовится постановление, которым карантин в Украине продлят минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.

Согласно действующим на сегодня критериям, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.