У ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Україна готова до ослаблення деяких карантинних заходів. Однак необхідно стежити, як ослаблення заходів відбувається в областях і районах.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

При цьому він зазначив, що на національному рівні послаблювати карантин можна, проте є регіони, в яких заходи повинні бути посилені.

"Вчора дивився на статистику, такі регіони, як Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне - вони відповідають за половину всіх випадків... Є потреба в місцевій адаптації. У деяких областях карантинні заходи були більш суворими, ніж у Києві", - зазначив Хабіхт.

За його словами, на сьогодні важливо, щоб в регіонах не було зростання заражених COVID-19.

Нагадаємо, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Крім того, в рамках майбутніх змін з карантину Україну поділять на чотири зони.