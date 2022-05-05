ВОЗ может закрыть один из своих офисов в Москве, - Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может закрыть свой крупный региональный центр в Москве. Речь об этом идет в предложенной как минимум 38 странами резолюции, которую рассмотрят 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщили изданию источники в европейских дипломатических и политических кругах, резолюция предполагает жесткие санкции против России. Среди них перенос из Москвы офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, а также приостановку проведения заседаний в РФ и временное замораживание ее права голоса.

Резолюцию планируется рассмотреть 10 мая. Документ подготовлен по запросу Украины. Его подписали по меньшей мере 38 стран, включая Турцию, Германию и Францию.

Один из собеседников агентства сообщил, что европейские дипломаты воздержались от более жестких санкций против России. В частности, не рассматривается исключение или ограничение ее права голоса в ВОЗ. Как пояснил дипломат, организация опасается угрозы здоровью населения страны.