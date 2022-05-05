ВОЗ обсудит кризис украинской системы здравоохранения на спецсессии

ВОЗ планирует рассмотреть кризис в системе здравоохранения Украины, сложившийся из-за военной агрессии РФ, во время специальной сессии Европейского регионального комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

“Специальная сессия Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения состоится 10-11 мая 2022 г. и будет посвящена системе здравоохранения Украины и более широким последствиям продолжающегося полномасштабного вторжения РФ на системы здравоохранения в регионе и за его пределами”, - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что обычно подобные сессии проводятся раз в год. Но учитывая текущую ситуацию в Украине, вызванную военной агрессией России, 38 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе предложили европейскому региональному директору ВОЗ д-ру Хансу Клюге (Hans Kluge) провести специальную сессию комитета для рассмотрения украинского вопроса.

Учитывая ситуацию в Украине и мире, сессия будет проходить в виртуальном режиме с организацией ее прямой трансляции.