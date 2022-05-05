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ВООЗ може закрити один зі своїх офісів у Москві, - Reuters

Фото: ВООЗ може закрити свій офіс в Москві (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) може закрити свій великий регіональний центр в Москві. Мова про це йде в запропонованій як мінімум 38 країнами резолюції, яку розглянуть 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили виданню джерела в європейських дипломатичних і політичних колах, Резолюція передбачає жорсткі санкції проти Росії. Серед них перенесення з Москви офісу ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, а також припинення проведення засідань у РФ і тимчасове заморожування її права голосу.

Резолюцію планується розглянути 10 травня. Документ підготовлений за запитом України. Його підписали щонайменше 38 країн, включаючи Туреччину, Німеччину і Францію.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що європейські дипломати утрималися від більш жорстких санкцій проти Росії. Зокрема, не розглядається виключення або обмеження її права голосу у ВООЗ. Як пояснив дипломат, організація побоюється загрози здоров'ю населення країни.

Нагадавши, ВООЗ планує розглянути ситуацію в системі охорони здоров'я України на тлі війни з Росією.

Як зазначали раніше у ВООЗ, майже півмільйона українських біженців страждають через психічні розлади.

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