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ВОЗ и ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий COVID-вакцинации

Новина українською → Женева, Среда 24 февраля 2021 18:14
ВОЗ и ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий COVID-вакцинации Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий вакцинации COVID-19. Они просят рассматривать вакцины как глобальное общественное благо.

Об этом сообщает Mirage News.

ВОЗ и ЮНЕСКО призвали рассматривать вакцины как глобальное общественное благо, чтобы гарантировать, что они доступны на справедливой основе во всех странах, а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на препараты.

"Когда по всему миру были объявлены кампании вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, и более 130 стран еще не получили ни одной дозы, а наиболее уязвимые на данный момент не защищены", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что при нынешнем положении дел жители многих развивающихся стран не будут иметь доступа к вакцинам до 2022 года.

"Мы никогда не положим конец пандемии, пока не покончим с ней повсюду. В конечном итоге справедливость вакцинации - это не просто правильный поступок, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и перезагрузить мировую экономику", - добавил он.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Кроме того, Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Президент страны хочет, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".

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