ВОЗ и ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий COVID-вакцинации
Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий вакцинации COVID-19. Они просят рассматривать вакцины как глобальное общественное благо.
Об этом сообщает Mirage News.
ВОЗ и ЮНЕСКО призвали рассматривать вакцины как глобальное общественное благо, чтобы гарантировать, что они доступны на справедливой основе во всех странах, а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на препараты.
"Когда по всему миру были объявлены кампании вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, и более 130 стран еще не получили ни одной дозы, а наиболее уязвимые на данный момент не защищены", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что при нынешнем положении дел жители многих развивающихся стран не будут иметь доступа к вакцинам до 2022 года.
"Мы никогда не положим конец пандемии, пока не покончим с ней повсюду. В конечном итоге справедливость вакцинации - это не просто правильный поступок, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и перезагрузить мировую экономику", - добавил он.
Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.
Кроме того, Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Президент страны хочет, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".