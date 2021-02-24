ВОЗ и ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий COVID-вакцинации

ВОЗ и ЮНЕСКО призвали рассматривать вакцины как глобальное общественное благо, чтобы гарантировать, что они доступны на справедливой основе во всех странах, а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на препараты.

" Когда по всему миру были объявлены кампании вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, и более 130 стран еще не получили ни одной дозы, а наиболее уязвимые на данный момент не защищены", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что при нынешнем положении дел жители многих развивающихся стран не будут иметь доступа к вакцинам до 2022 года.