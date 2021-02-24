ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ і ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій COVID-вакцинації

Новость на русском → Женева, Середа 24 лютого 2021 18:14
ВООЗ і ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій COVID-вакцинації Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародний комітет ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій вакцинації COVID-19. Вони просять розглядати вакцини як глобальне суспільне благо.

Про це повідомляє Mirage News.

ВООЗ та ЮНЕСКО закликали розглядати вакцини як глобальне суспільне благо, щоб гарантувати, що вони доступні на справедливій основі в усіх країнах, а не тільки для тих, хто пропонує найвищі ціни на препарати.

"Коли по всьому світу були оголошені кампанії вакцинації, світ зітхнув з полегшенням. Без солідарності ми далекі від досягнення цієї мети, і понад 130 країн ще не отримали жодної дози, а найбільш вразливі на цей час не захищені", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреsсус заявив, що при нинішньому положенні справ жителі багатьох країн, що розвиваються, не будуть мати доступу до вакцин до 2022 року.

"Ми ніколи не покладемо край пандемії, поки не покінчимо з нею всюди. зрештою справедливість вакцинації - це не просто правильний вчинок, це кращий спосіб контролювати пандемію, відновити довіру і перезапустити світову економіку", - додав він.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Крім того, Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Президент країни хоче, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі ВООЗ ЮНЕСКО вакцинація Коронавірус
NEWS
Тарифи, ціни, субсидії: що зміниться з 1 березня
Тарифи, ціни, субсидії: що зміниться з 1 березня
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою