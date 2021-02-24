ВООЗ і ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій COVID-вакцинації

ВООЗ та ЮНЕСКО закликали розглядати вакцини як глобальне суспільне благо, щоб гарантувати, що вони доступні на справедливій основі в усіх країнах, а не тільки для тих, хто пропонує найвищі ціни на препарати.

" Коли по всьому світу були оголошені кампанії вакцинації, світ зітхнув з полегшенням. Без солідарності ми далекі від досягнення цієї мети, і понад 130 країн ще не отримали жодної дози, а найбільш вразливі на цей час не захищені", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреsсус заявив, що при нинішньому положенні справ жителі багатьох країн, що розвиваються, не будуть мати доступу до вакцин до 2022 року.