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ВОЗ о вакцинации в мире: пока рано говорить о победе над коронавирусом

Женева, Понедельник 28 декабря 2020 21:44
ВОЗ о вакцинации в мире: пока рано говорить о победе над коронавирусом
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом. Однако говорить о полной победе над пандемией COVID-19 преждевременно.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве.

Как пояснил представитель ВОЗ, высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации коронавируса и пока неизвестно, сможет ли мир добиться такого охвата вакцинации, чтобы полностью избавиться от этого вируса. Также в ВОЗ пока не знают, как вакцинация влияет на передачу коронавируса.

"Наиболее вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне. Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию", - подчеркнул Райан.

Напомним, вчера в Евросоюзе началась массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация началась после одобрения препарата компаний Pfizer и BioNTech. Некоторые страны начали вакцинацию на день раньше, поскольку получили вакцину первыми.

Как писало РБК-Украина, в правительстве рассчитывают, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины от коронавируса из ЕС. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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