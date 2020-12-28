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ВООЗ про вакцинацію у світі: поки зарано говорити про перемогу над коронавірусом

Женева, Понеділок 28 грудня 2020 21:44
ВООЗ про вакцинацію у світі: поки зарано говорити про перемогу над коронавірусом
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Початок масової вакцинації у світі є важливим кроком у боротьбі з коронавірусом. Однак говорити про повну перемогу над пандемією COVID-19 передчасно.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу в Женеві.

Як пояснив представник ВООЗ, висока ефективність вакцин не є запорукою ліквідації коронавірусу і наразі невідомо, чи зможе світ домогтися такого охоплення вакцинації, щоб повністю здихатися від цього вірусу. Також у ВООЗ поки не знають, як вакцинація впливає на передачу коронавірусу.

"Найімовірніший варіант розвитку подій на найближче майбутнє, що коронавірус збережеться, але його поширення буде перебувати на низькому рівні. Поки ми не можемо вийти на повну ліквідацію", - наголосив Райан.

Нагадаємо, вчора в Євросоюзі почалася масова вакцинація від коронавірусу. Вакцинація почалася після схвалення препарату компаній Pfizer і BioNTech. Деякі країни почали вакцинацію на день раніше, оскільки отримали вакцину першими.

Як писало РБК-Україна, в уряді розраховують, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини від коронавірусу з ЄС. Зараз між країнами ведуться переговори.

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