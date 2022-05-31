ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 21:05
В ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян Фото: в ВОЗ не уверены, что смогут сдержать распространение оспы обезьян (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Эффективное реагирование на распространение оспы обезьян не потребует таких же масштабных мероприятий, как для борьбы с COVID-19. Однако ученые пока не знают, можно ли полностью сдержать распространение нового заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не нужны такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется так же. Но - и это важно-мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов за счет четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода, а также эффективного отслеживания и мониторинга контактов", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге напоминает, что Европейский регион остается эпицентром крупнейшего и наиболее географически распространенное вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированного за пределами Западной и Центральной Африки. Исследования показывают, что она началась еще в середине апреля. Оспа обезьян вызывается вирусом, который может заразить любого человека и не связан с какой-то конкретной группой людей.

"Быстрая и усиленная передача состоялась в контексте недавней отмены пандемических ограничений на международные поездки и мероприятия. Потенциал дальнейшей передачи в Европе и других местах в течение лета высок. Оспа обезьян уже распространилась на фоне нескольких массовых собраний в регионе. В ближайшие месяцы многие десятки запланированных фестивалей и больших вечеринок обеспечат дополнительные контексты, в которых может произойти рост”, - напоминает Клюге.

У большинства людей, заболевших на малпу оспу, заболевание протекает в легкой форме, может длиться до нескольких недель. "Мы еще не знаем, какие последствия для здоровья будут у людей, которые могут иметь тяжелые последствия от оспы обезьян, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом", - предупреждает он.

Клюге призывает сдержать эту вспышку, максимально остановив передачу вируса от человека к человеку. Для этого необходимо повышение осведомленности и обмена информацией о том, как люди могут снизить риск заражения, оснащение медицинских учреждений знаниями и диагностическими возможностями, быстрое отслеживания всех контактов больных, справедливое использование доступных в настоящее время медицинских контрмер, а также ускорение действий на уровне регионов, стран и сообществ, чтобы остановить распространение.

Напомним, Европейский вспышка оспы обезьян приближается к Украине. Первый случай обнаружили в соседней Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней