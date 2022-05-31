У ВООЗ не впевнені, що зможуть стримати розповсюдження віспи мавп

Ефективне реагування на поширення віспи мавп не вимагатиме таких же масштабних заходів, як для боротьби з COVID-19. Однак вчені поки не знають, чи можна повністю стримати поширення нового захворювання.

"На даний момент для ефективного реагування на віспу мавп не потрібні такі масштабні заходи щодо популяції, які необхідні для боротьби з COVID-19, тому що вірус не поширюється так само. Але - і це важливо - ми поки не знаємо, чи зможемо повністю стримати його поширення. Для цього нам необхідне значне та термінове скорочення контактів за рахунок чіткої комунікації, дій під керівництвом спільноти, ізоляції випадків протягом інфекційного періоду, а також ефективного відстеження та моніторингу контактів", - наголосив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Клюге нагадує, що Європейський регіон залишається епіцентром найбільшого та найбільш географічно поширеного спалаху віспи мавп, коли-небудь зареєстрованого за межами Західної та Центральної Африки. Дослідження показують, що вона розпочалася ще у середині квітня. Віспа мавп викликається вірусом, який може заразити будь-яку людину і не пов'язаний з якоюсь конкретною групою людей.

"Швидка і посилена передача відбулася в контексті недавнього скасування пандемічних обмежень на міжнародні поїздки та заходи. Потенціал подальшої передачі в Європі та інших місцях протягом літа високий. Віспа мавп вже поширилася на тлі кількох масових зборів у регіоні. Найближчими місяцями багато десятків запланованих фестивалів та великих вечірок забезпечать додаткові контексти, у яких може статися зростання”, - нагадує Клюге.

У більшості людей, що захворіли на малпу віспу, захворювання протікає у легкій формі, може тривати до кількох тижнів. "Ми ще не знаємо, які наслідки для здоров'я будуть у людей, які можуть мати тяжкі наслідки від віспи мавп, особливо у маленьких дітей, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом", - попереджає він.

Клюге закликає стримати цей спалах, максимально зупинивши передачу вірусу від людини до людини. Для цього необхідно підвищення поінформованості та обміну інформацією про те, як люди можуть знизити ризик зараження, оснащення медичних закладів знаннями та діагностичними можливостями, швидке відстеження всіх контактів хворих, справедливе використання доступних на даний час медичних контрзаходів, а також прискорення дій на рівні регіонів, країн та спільнот, щоб зупинити поширення.