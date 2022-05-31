Оспа обезьян приближается к Украине: первый случай выявили в соседней стране
Европейская вспышка оспы обезьян приближается к Украине. Первый случай выявили в соседней Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что первый случай заболевания оспой обезьян в Венгрии подтвердила местный главный санитарный врач Сесилия Мюллер. По ее словам, пациенту 38 лет.
Также сообщается, что венгерские органы здравоохранения еще выясняют, выезжал ли он недавно за границу.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.
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