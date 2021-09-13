UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ упрекнула страны за неравномерное распределение вакцин

Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ в очередной раз упрекнула странам из-за неравномерного распределения вакцин. Глава организации назвал это "пятном на коллективной совести".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса

По словам Гебреисуса, сегодня в мире в целом было введено более 5,5 млрд доз вакцин. Впрочем, почти 80% всех препаратов были введены в странах с доходами выше средних.

"Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины", - отметил Гебреисус.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирусВакцинация