ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ упрекнула страны за неравномерное распределение вакцин

Новина українською →
Швейцария , Понедельник 13 сентября 2021 20:52
ВОЗ упрекнула страны за неравномерное распределение вакцин Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ в очередной раз упрекнула странам из-за неравномерного распределения вакцин. Глава организации назвал это "пятном на коллективной совести".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса

По словам Гебреисуса, сегодня в мире в целом было введено более 5,5 млрд доз вакцин. Впрочем, почти 80% всех препаратов были введены в странах с доходами выше средних.

"Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины", - отметил Гебреисус.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус Вакцинация
NEWS
Киев в ближайший час накроет гроза
Киев в ближайший час накроет гроза
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется