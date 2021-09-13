ВООЗ дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус (Getty Images)
ВООЗ вкотре дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин. Глава організації назвав це "плямою на колективній совісті".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреїсуса.
За словами Гебреїсуса, сьогодні у світі загалом введено більше ніж 5,5 млрд доз вакцин. Втім, майже 80% усіх препаратів були введені в країнах з доходами вище середніх.
"Ми не хочемо, щоб бустерні дози застосовувалися лише для здорових людей, коли так багато працівників охорони здоров'я і людей з групи ризику у світі все ще чекають своєї першої вакцини", - відзначив Гебреїсус.