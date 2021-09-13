ВООЗ дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреїсуса.

За словами Гебреїсуса, сьогодні у світі загалом введено більше ніж 5,5 млрд доз вакцин. Втім, майже 80% усіх препаратів були введені в країнах з доходами вище середніх.

"Ми не хочемо, щоб бустерні дози застосовувалися лише для здорових людей, коли так багато працівників охорони здоров'я і людей з групи ризику у світі все ще чекають своєї першої вакцини", - відзначив Гебреїсус.