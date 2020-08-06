ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВОЗ считает неубедительными результаты теста на первый случай коронавируса в КНДР

Пхеньян, Четверг 06 августа 2020 03:31
ВОЗ считает неубедительными результаты теста на первый случай коронавируса в КНДР
Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

В КНДР не подтвердили коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что результаты тестов Северной Кореи после заявления о возможном первом случае коронавируса в стране являются неубедительными. Власти КНДР до сих пор не подтвердили ни одного случая заболевания в стране.

Об этом пишет Reuters.

О человеке, подозреваемом в первом заболевании коронавирусом в стране, стало известно 26 июля. С тех пор государственные СМИ Северной Кореи не сообщали, проходил ли этот человек тестирование. Были лиш короткое заявление о том, что было сделано "несколько медицинских осмотров".

В случае подтверждения этот случай был бы первым официально признанным властями Северной Кореи, но с тех пор государственные СМИ продолжали сообщать, что ни о каких случаях не сообщалось.

"Этот человек прошел тестирование на COVID-19, но результаты оказались неубедительными", - сказал в среду Эдвин Сальвадор, представитель ВОЗ в Северной Корее.

Напомним, Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.

После этого Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал пограничный город.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КНДР
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь