ВОЗ считает неубедительными результаты теста на первый случай коронавируса в КНДР

Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)

В КНДР не подтвердили коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что результаты тестов Северной Кореи после заявления о возможном первом случае коронавируса в стране являются неубедительными. Власти КНДР до сих пор не подтвердили ни одного случая заболевания в стране.

Об этом пишет Reuters.

О человеке, подозреваемом в первом заболевании коронавирусом в стране, стало известно 26 июля. С тех пор государственные СМИ Северной Кореи не сообщали, проходил ли этот человек тестирование. Были лиш короткое заявление о том, что было сделано "несколько медицинских осмотров".

В случае подтверждения этот случай был бы первым официально признанным властями Северной Кореи, но с тех пор государственные СМИ продолжали сообщать, что ни о каких случаях не сообщалось.

"Этот человек прошел тестирование на COVID-19, но результаты оказались неубедительными", - сказал в среду Эдвин Сальвадор, представитель ВОЗ в Северной Корее.

Напомним, Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.

После этого Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал пограничный город.