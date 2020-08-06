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ВООЗ вважає непереконливими результати тесту на перший випадок коронавіруса в КНДР

Пхеньян, Четвер 06 серпня 2020 03:31
ВООЗ вважає непереконливими результати тесту на перший випадок коронавіруса в КНДР
Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

У КНДР не підтвердили коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що результати тестів Північної Кореї після заяви про можливий перший випадок коронавіруса в країні є непереконливими. Влада КНДР досі не підтвердили жодного випадку захворювання в країні.

Про це пише Reuters.

Про людину, підозрювану в першому захворюванні на коронавірус в країні, стало відомо 26 липня. З тих пір державні ЗМІ Північної Кореї не повідомляли, чи проходив цей чоловік тестування. Були лиш короткі заяви про те, що було зроблено "кілька медичних оглядів".

У разі підтвердження цей випадок був би першим офіційно визнаним владою Північної Кореї, але з тих пір державні ЗМІ продовжували повідомляти, що "ні про які випадки не повідомлялося".

"Ця людина пройшла тестування на COVID-19, але результати виявилися непереконливими", - сказав в середу Едвін Сальвадор, представник ВООЗ в Північній Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19.

Після цього Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто.

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