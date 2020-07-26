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В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране

Пхеньян, Воскресенье 26 июля 2020 01:04
В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране
Фото: Ким Чен Ын (kremlin ru)
Автор: Инна Собора

Человек с подозрением на COVID-19 прибыл в страну 19 июля

Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19. Заражение коронавирусом подозревают у человека, который вернулся в страну 19 июля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал в субботу экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии страны, чтобы обсудить "чрезвычайное событие, которое произошло в городе Кэсон".

Ранее Ким Чен Ын утверждал, что на территории КНДР не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с начала пандемии, так как Северная Корея заблокировала проникновение вируса.

Также сообщалось, что Северная Корея тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса.

Китай заявил о готовности помочь Северной Корее в борьбе с COVID-19 после письма лидера КНДР Ким Чен Ына главе КНР Си Цзиньпиню.

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