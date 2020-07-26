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В КНДР закрыли город на границе из-за первого случая COVID-19

Воскресенье 26 июля 2020 15:04
В КНДР закрыли город на границе из-за первого случая COVID-19
Фото: Ким Чен Ын (www.kcna.kp)
Автор: Александр Белоус

Власти КНДР готовятся признать "первый случай" заражения вирусом и попросить помощи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал пограничный город после того, как человек, подозреваемый в заражении коронавирусом, вернулся из Южной Кореи. До этого власти КНДР не признавали случаев COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро в ответ на то, что он назвал "критической ситуацией, о которой можно сказать, что злобный вирус проник в страну".

По сообщениям северо-корейских СМИ, человек, который перебрался в Южную Корею три года назад, вернулся через укрепленную границу, которая разделяет две Кореи в город Кэсон. При этом он пересек границу нелегально.

По мнению аналитиков, этот эпизод является важным не только потому, что Северная Корея впервые сообщила о случае коронавируса, но и потому, что она планирует обратиться к миру за помощью, возможно, за гуманитарной.

Напомним, Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.

Ранее Ким Чен Ын утверждал, что на территории КНДР не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с начала пандемии, так как Северная Корея заблокировала проникновение вируса.

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