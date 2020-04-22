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ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 11:29
ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021
Фото: президент УЕФА Александр Чеферин (Anže Malovrh, STA)

ВОЗ рекомендует отменить турниры из-за риска новой волны COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить международные турниры до конца 2021 года. Об этом сообщает бразильский журнал Placar.

Сообщается, что эту рекомендацию ВОЗ озвучила в ходе видеоконференции на прошлой неделе с участием представителей УЕФА и ведущих европейских футбольных клубов. Отмена международных турниров до конца 2021 года объясняется высоким риском новой волны COVID-19.

В то же время неизвестно, касается ли рекомендация ВОЗ матчей национальных сборных. В любом случае, стороны не пришли к единому мнению.

Напомним, ранее УЕФА рекомендовала европейским лигам досрочно завершить сезон. Также сообщалось, что любые решения будут объявлены после заседания Исполнительного комитета УЕФА в четверг.

Сегодня стало известно, что Футбольный союз Нидерландов не намерен доигрывать оставшиеся матчи чемпионата. Организация выступила с этим заявлением после решения правительства Нидерландов продолжить запрет на массовые мероприятия до 1 сентября.

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