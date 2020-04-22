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Футбольный союз Нидерландов намерен досрочно завершить чемпионат страны

Новости » Спорт     22.04.2020 - 10:02
Футбольный союз Нидерландов намерен досрочно завершить чемпионат страны
Фото: чемпионат Нидерландов могут завершить досрочно (knvb.nl)

Накануне в стране продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Организация выступила с соответствующим заявлением после решения правительства продолжили в стране запрет на массовые мероприятия до 1 сентября.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 национальных федераций, настоятельно рекомендовав доиграть национальные чемпионаты.

"На основании этого решения правительства KNVB проведет консультации с УЕФА. После чего будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые клубы Эредивизии уже выступили с предложением завершить сезон досрочно. Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров.

На данный момент лидирует в турнирной таблице амстердамский "Аякс", второе место занимает АЗ, уступая по дополнительным показателям. Третьим идет роттердамский "Фейенорд".

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