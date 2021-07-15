UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения COVID-вакцинации для международных поездок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал правительствам стран не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок. В ВОЗ призвали использовать риск-ориентированные подходы, включая тестирование и карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комитета ВОЗ.

"Не требуйте доказательства вакцинации против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, разрешающего их", - говорится в разделе временных рекомендаций странам-участницам.

В ВОЗ отметили, что такая рекомендация дана из-за ограниченного доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса в мире.

"Странам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к упрощению международных поездок", - подчеркнули в организации.

В качестве таких мер в ВОЗ предлагают использовать тестирование на коронавирус или карантин, если это целесообразно.

Напомним, ранее комитет ВОЗ предупредил о вероятном появлении и распространении в мире новых, более опасных штаммов коронавируса.

Отметим, накануне глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗпоездКоронавирусВакцинация