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ВОЗ рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса

Новина українською → Женева, Понедельник 29 марта 2021 15:11
ВОЗ рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса Фото: контейнер с биоматериалом (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рассматривать все версии происхождения коронавируса. Не одна из существующих гипотез не исключена.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает Reuters.

Он анонсировал, что во вторник будет опубликован отчет расследования происхождения вируса, но подчеркнул, что требуется дальнейшее изучение вопроса.

"Все гипотезы рассматриваются и дальше, их нужно детально изучить", - сказал глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в этом отчете ВОЗ указывается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. Утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной", говорится в проекте отчета.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае.

Кроме того, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

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