Причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае, - ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Международная группа экспертов с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань.

Указано, что доклад об итогах расследования ожидается на этой неделе. Агентство допускает, что скорее всего, этот отчет будет далеко не окончательным, поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами КНР.

Отмечается, что эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Скорее всего был еще промежуточный переносчик вируса.

Также исследователи сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении вируса из-за утечки из лаборатории.