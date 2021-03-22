Причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае, - ВОЗ
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Международная группа экспертов с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Указано, что доклад об итогах расследования ожидается на этой неделе. Агентство допускает, что скорее всего, этот отчет будет далеко не окончательным, поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами КНР.
Отмечается, что эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Скорее всего был еще промежуточный переносчик вируса.
Также исследователи сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении вируса из-за утечки из лаборатории.
Напомним, в начале марта стало известно, что ВОЗ на третьей неделе месяца опубликует отчет о работе команды ученых в китайском Ухане. Миссия пыталась установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
Как писало РБК-Украина, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.
Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.