ВООЗ розглядає всі гіпотези походження коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжує розглядати всі версії походження коронавірусу. Не одна з існуючих гіпотез не виключена.
Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреисус, повідомляє Reuters.
Він анонсував, що у вівторок буде опублікований звіт розслідування походження вірусу, але підкреслив, що потрібне подальше вивчення питання.
"Всі гіпотези розглядаються і далі, їх потрібно детально вивчити", - сказав глава ВООЗ.
Раніше повідомлялося, що в цьому звіті ВООЗ зазначається, що коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжне ланка. Витік з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною", йдеться в проекті звіту.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї.
Крім того, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.