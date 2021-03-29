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ВООЗ розглядає всі гіпотези походження коронавірусу

Новость на русском → Женева, Понеділок 29 березня 2021 15:11
ВООЗ розглядає всі гіпотези походження коронавірусу Фото: контейнер з біоматеріалом (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжує розглядати всі версії походження коронавірусу. Не одна з існуючих гіпотез не виключена.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреисус, повідомляє Reuters.

Він анонсував, що у вівторок буде опублікований звіт розслідування походження вірусу, але підкреслив, що потрібне подальше вивчення питання.

"Всі гіпотези розглядаються і далі, їх потрібно детально вивчити", - сказав глава ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що в цьому звіті ВООЗ зазначається, що коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжне ланка. Витік з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною", йдеться в проекті звіту.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї.

Крім того, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

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