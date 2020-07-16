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У ВООЗ розповіли, як розподілять вакцину від коронавірусу

Четвер 16 липня 2020 16:05
У ВООЗ розповіли, як розподілять вакцину від коронавірусу
Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

ВООЗ співпрацює з Коаліцією інновацій у забезпеченні готовності до епідемій і організацією GAVI для розподілу двох млрд доз цих вакцин

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде спрямований до країн із низьким та середнім рівнем доходу. Пріоритетними групами можуть бути медичні працівники, люди з супутніми захворюваннями, ті, кому за 65 років.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Наразі ВООЗ співпрацює з Коаліцією інновацій у забезпеченні готовності до епідемій і організацією GAVI для розподілу двох мільярдів доз цих вакцин по світу.

"Наразі тривають дискусії, яка країна має бути першою", - розповів Хабіхт, але уточнив, що поки списків країн немає.

За його словами, завданням ВООЗ є сприяння розробці критеріїв і допомогти з розподілом вакцини серед країн.

Щодо фінансування виробництва вакцин поки не можуть відповісти, але загалом воно буде комбіноване: частково це буде гуманітарна допомога, буде підтримка країн із середнім та низьким рівнем доходу. Можливо, деякі країни використовуватимуть також власні ресурси.

"Зараз у світі проводиться близько 700 випробувань, 22 вакцини проходять клінічні випробування у таких країнах як Великобританія, Китай, США, Німеччина, Південна Корея, Японія і Канада. Тобто дослідження тривають", - розповів Хабіхт про пошук вакцини.

Нагадаємо, вчені з 32 країн вимагають від ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

Зазначим, у МОЗ України назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

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