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Ученые из 32 стран потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Новости » В мире     06.07.2020 - 00:36
Ученые из 32 стран потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу
Фото: врачи (flickr)

В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи COVID-19

Группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. По их данным, COVID-19 может находиться в воздухе гораздо дольше.

Об этом сообщает The New York Times.

Документ подписали 239 ученых. Как утверждают в письме специалисты, COVID-19 может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет вирусу проникать в организм во время дыхания.

Даже в своем последнем обновлении о коронавирусе, выпущенном 29 июня, ВОЗ заявила, что воздушная передача вируса возможна только после медицинских процедур, при которых образуются аэрозоли или капли размером менее 5 микрон.

Также ученые отмечают, что коронавирусом инфицируются по всему миру - в барах, ресторанах, офисах, на рынках и в казино. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе дольше.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.

Также РБК-Украина сообщало, что в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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