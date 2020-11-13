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ВОЗ проверит качество российской вакцины от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Россия предложила ВОЗ внести свой препарат в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях. Переговоры между сторонами продолжаются.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

В ВОЗ пока не составили список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, над ним работают.

"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты", - заявили в ВОЗ.

По данным Reuters, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

В Украине заявили, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

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