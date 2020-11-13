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ВООЗ перевірить якість російської вакцини від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

Росія запропонувала ВООЗ внести свій препарат у список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях. Переговори між сторонами тривають.

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Про це повідомило агентство Reuters.

У ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях, над ним працюють.

"Ми з нетерпінням чекаємо даних по їх вакцину-кандидата Sputnik V. Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати", - заявили у ВООЗ.

За даними Reuters, список ВООЗ спростить процес використання нових та неліцензованих вакцин і інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

В Україні заявили, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, так як вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

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