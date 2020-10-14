Степанов о покупке российской вакцины: нет предмета для дискуссий

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Он напомнил, что разработанная Россией вакцина не прошла третью стадию клинических испытаний.

Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предполагает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет", - подчеркнул Степанов.

Как пояснил министр, прежде чем рекомендовать вакцину, нужно понимать - безопасна она или нет, поэтому перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.

Напомним, до этого министр Степанов не исключал закупку российской вакцины от коронавируса, но при условии ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, в Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от коронавируса после того, как она попадет в Украину.