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В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 04:16
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В ВОЗ советуют не надеяться, что будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.

По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.

"Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, а также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем иметь второй пик на этом пути", - отметил Райан.

Согласно данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,587 млн, из них 347 861 летальный случай, выздоровели 2,365 млн человек.

Напомним, глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что перспектива второй волны коронавируса в Европе уже не является далекой теорией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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