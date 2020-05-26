У ВООЗ прогнозують новий пік коронавірусу у будь-який момент

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У ВООЗ радять не сподіватися, що буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19. Новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, передає CNN.

За його словами, зараз світ перебуває у самому центрі першої хвилі, а крива поширення коронавірусу наразі на підйомі.

"Ми повинні усвідомлювати, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що, якщо захворювання зараз знижується, то воно продовжить знижуватися, а у нас буде кілька місяців, щоб підготуватися до нової хвилі. Ми можемо отримати другий пік в цій хвилі. це траплялося вже з іншими пандеміями, це було в 1919 році з "іспанкою". Так що ми можемо отримати другий пік, не обов'язково другу хвилю", - зазначив Раян.

Згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,587 млн, з них 347 861 летальний випадок, одужали 2,365 млн осіб.

Нагадаємо, глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон заявила, що перспектива другої хвилі коронавируса в Європі вже не є далекою теорією.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії.

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Автор: Надія Собенко