Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу, - ВОЗ

Фото: женщина в маске (РБК-Украина)

Пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волны коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что сейчас настало время укрепить системы здравоохранения вследствие увеличения вместимости больниц, чтобы страны были в состоянии лечить больше пациентов.

Он также предупредил, что сейчас в Европе настало время для "подготовки, а не празднование", даже если ежедневное количество заражений и летальных исходов уменьшается.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, снижается, это не означает, что пандемия заканчивается. Напомним, ранее спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавирус в стране до официального признания 20 января.

Автор: Валерия Мрачковская