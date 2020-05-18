ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 18:50
Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу, - ВОЗ
Фото: женщина в маске (РБК-Украина)

Пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волны коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что сейчас настало время укрепить системы здравоохранения вследствие увеличения вместимости больниц, чтобы страны были в состоянии лечить больше пациентов.

Он также предупредил, что сейчас в Европе настало время для "подготовки, а не празднование", даже если ежедневное количество заражений и летальных исходов уменьшается.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, снижается, это не означает, что пандемия заканчивается.

Напомним, ранее спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавирус в стране до официального признания 20 января.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь