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ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме

Женева, Четверг 27 августа 2020 13:35
ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти. С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Отметим, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.

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