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ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу до зими

Женева, Четвер 27 серпня 2020 13:35
ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу до зими
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) говорять, що ближче до зими кількість смертельних випадків може збільшитися. З наближенням зими, певно, молода вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

Про це заявив доктор Ханс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, передает The Guardian.

Він попередив молодих людей, що ця пандемія - "торнадо з довгим хвостом". Він закликав країни впровадити ефективні системи контролю і відстеження.

Клюге каже, що "пильність - ключове слово".

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу пандемією 11 березня поточного року

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.

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