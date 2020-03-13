ВОЗ: прогнозировать спад пандемии коронавируса преждевременно

На сегодня преждевременно давать прогнозы насчет спада пандемии коронавируса во всем мире. Об этом заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун на пресс-конференции в Баку, передают азербайджанские СМИ.

По ее словам, в вопросах борьбы с коронавирусом важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами.

"Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса", - добавила она.

Напомним, ранее страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом. В заявлении они обещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт положительно оценил готовность украинской медицины к вспышке коронавируса.

"Здесь (в Украине, - ред.) есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина - не самая слабая в разрезе системы здравоохранения", - отметил представитель ВОЗ.