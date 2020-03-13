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Страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом

Новости » Политика     13.03.2020 - 14:15
Страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом
Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)

В совместном заявлении G20 пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения

Страны G20 намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении стран.

Страны "поддерживают обязательства по линии МВФ и Всемирного банка" в плане финансирования развивающихся стран, которые в нем нуждаются.

"Страны "Группы двадцати" будут укреплять сотрудничество и координацию действий по контролю за вспышкой коронавируса, защите здоровья людей, смягчению экономических последствий и поддержанию экономической стабильности, избегая стигматизации", - гласит заявление.

В совместном заявлении пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

Страны "двадцатки" тесно взаимодействуют с ВОЗ по отслеживанию пандемии, обмену информацией, поощрению профилактических мер, раннему выявлению случаев заболевания и оказанию клинической помощи, говорится в заявлении.

Напомним, ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом.

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