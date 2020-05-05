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ВОЗ призывает страны расследовать ранние случаи COVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 18:42
ВОЗ призывает страны расследовать ранние случаи COVID-19
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Представитель ВОЗ призвал другие страны проверять записи о случаях пневмонии неизвестного происхождения, которые возникли в конце 2019 года

Всемирная организация здравоохранения призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так ВОЗ заявила, что исследования о том, что COVID-19 появился во Франции еще в декабре, то есть, раньше, чем считалось до этого, не удивляет. Поэтому ВОЗ призвала страны расследовать любые другие ранние подозрительные случаи.

Также Китай впервые сообщил о новом коронавирусе 31 декабря. Ранее считалось, что заболевание распространилось на Европу в январе.

Поэтому представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер призвал другие страны проверять записи о случаях пневмонии неизвестного происхождения, которые возникли в конце 2019 года.

"Полученные результаты помогают лучше понять потенциальную вирусную циркуляцию COVID-19", - говорит он.

Напомним, первый случай COVID-19 во Франции, которая граничит с Британией, был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, во вторник, 5 мая, Великобритания обогнала Италию по числу жертв коронавируса, достигнув самых высоких показателей смертности от этой болезни в Европе.

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