ВООЗ закликає країни розслідувати ранні випадки COVID-19

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Представник ВООЗ закликав інші країни перевіряти записи про випадки пневмонії невідомого походження, які виникли в кінці 2019 року

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розслідувати будь-які підозрілі ранні випадки захворювань, які могли б виявитися коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так ВООЗ заявила, що дослідження про те, що COVID-19 з'явився у Франції ще в грудні, тобто, раніше, ніж вважалося до цього, не дивує. Тому ВООЗ закликала країни розслідувати будь-які інші ранні підозрілі випадки.

Також Китай вперше повідомив про новий коронавірус 31 грудня. Раніше вважалося, що захворювання поширилося на Європу в січні.

Тому представник ВООЗ Крістіан Линдмайер закликав інші країни перевіряти записи про випадки пневмонії невідомого походження, які виникли в кінці 2019 року.

"Отримані результати допомагають краще зрозуміти потенційну вірусну циркуляцію COVID-19", - говорить він.

Нагадаємо, перший випадок COVID-19 у Франції, яка межує з Британією, був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 5 травня, Великобританія обігнала Італію за кількістю жертв коронавіруса, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.