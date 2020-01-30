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ВОЗ предложила временное названия для китайского коронавируса

Новости » В мире     30.01.2020 - 21:49
ВОЗ предложила временное названия для китайского коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

Постоянное название будет определено позже в нормативном документе МКБ

Всемирная организация здоровья предлагает временно называть китайский коронавирус "острым респираторным заболеванием 2019-nCoV". Об этом говорится в докладе ВОЗ за 30 января.

Отмечается, что постоянное официальное название будет определено в рамках нормативного документа Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

"Согласно рекомендации ВОЗ, временным названием болезни, вызывающей нынешнюю вспышку, должно стать "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", - говорится в докладе.

Напомним, 30 января прошло экстренное заседание ВОЗ относительно ситуации вокруг распространения китайского коронавируса. По итогам заседания ВОЗ призвала все страны готовиться противодействия новому виду коронавирус, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ расширила список международных лабораторий для проверки на коронавирус - с двух до одиннадцати. Средний срок ответа при подтверждении коронавируса теперь составляет 2-3 дня.

По состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

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