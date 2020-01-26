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Вирус в Китае оказался заразным и во время инкубационного периода

Новости » В мире     26.01.2020 - 13:18
Вирус в Китае оказался заразным и во время инкубационного периода
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса

Новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

Ма Сяовэй сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации вируса.

Сообщается, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Напомним, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

Кроме того, председатель КНР также заявлял, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместительность которых составит около 2,5 тыс. человек.

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