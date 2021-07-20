ВОЗ поможет Украине в обновлении клинических протоколов за короткое время

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила аналитический документ "Варианты лучших практик для разработки клинических протоколов в Украине". Документ поможет стандартизировать медико-санитарную помощь и стратегические закупки услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

С октября 2020 года по февраль 2021 года ВОЗ провела предварительное исследование для оценки вариантов, которые Минздрав должен рассмотреть для реализации процесса разработки национальных клинических руководств.

"По итогам данного исследования были выявлены четкие доказательства наличия общей поддержки процесса пересмотра клинических установок с переходом от простого перевода к более структурированному процессу системной адаптации установок", - говорится в сообщении.

В документе содержится информация об опыте ЕС в плане разработки установок, детализируется текущая информация о ситуации по данному вопросу в Украине и выявляются пробелы в системе. Приоритетом для обеспечения надежности и приемлемости рекомендаций является решение вопросов, связанных с конфликтами интересов.

Создание соответствующей системы потребует инвестиций.

"Министерство здравоохранения Украины имеет очень амбициозный план обновления за короткое время огромного количества клинических протоколов для приоритетных состояний", - добавляют в Минздраве.