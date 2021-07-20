ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ допоможе Україні в оновленні клінічних протоколів за короткий час

Новость на русском →
Вівторок 20 липня 2021 11:20
ВООЗ допоможе Україні в оновленні клінічних протоколів за короткий час Фото: в Україні оновлять клінічні протоколи лікування (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала аналітичний документ "Варіанти найкращих практик для розробки клінічних протоколів в Україні". Документ допоможе стандартизувати медико-санітарну допомогу та стратегічні закупівлі послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Із жовтня 2020 року по лютий 2021 року ВООЗ провела попереднє дослідження для оцінки варіантів, які МОЗ має розглянути для реалізації процесу розробки національних клінічних настанов.

"За підсумками даного дослідження були виявлені чіткі докази наявності загальної підтримки процесу перегляду клінічних настанов із переходом від простого перекладу до більш структурованого процесу системної адаптації настанов", - йдеться в повідомленні.

У документі міститься інформація про досвід ЄС в плані розробки настанов, деталізується поточна інформація про ситуацію щодо даного питання в Україні та виявляються прогалини у системі. Пріоритетом для забезпечення надійності та прийнятності рекомендацій є вирішення питань, пов’язаних з конфліктами інтересів.

Створення відповідної системи потребуватиме інвестицій.

"Міністерство охорони здоров’я України має дуже амбіційний план оновлення за короткий час величезної кількості клінічних протоколів для пріоритетних станів", - додають у МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ
NEWS
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року